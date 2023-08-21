التخطيط: مشروع البنى التحتية لقضاء الدير يخدم نحو (5) الالف نسمة

2023/08/21 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، ان مشروع البنى التحتية لقضاء الدير يخدم نحو (5) الالف نسمة.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “واصلت الفرق المُتخصصة من وزارة التخطيط جولاتها الميدانية في محافظة البصرة، لمُتابعة مشاريع المحافظة ، إذ زارت اليوم الاثنين مشروع البنى التحتية لقضاء الدير” . واضاف إنّ “المشروع يخدم نحو (5) الالف […]

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