2023/08/21 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مخاطبة مجلس الوزراء بشأن تثبيت العقود، فيما أشارت إلى أن قرار التثبيت لا يتعارض مع قانون الموازنة. وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لوكالة إيرث نيوز إن” اللجنة خاطبت مجلس الوزراء بشأن استئناف قراره بتثبيت العقود ممن أكملوا خدمة سنتين فأكثر”.وأوضح، أن” الموازنة أقرت ونصت على إيقاف التعيينات والتعاقدات الجديدة”، […]

ظهرت المقالة اللجنة المالية: قرار تثبيت المتعاقدين لا يتعارض مع الموازنة أولاً على ايرث نيوز.