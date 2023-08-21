2023/08/21 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اصدر رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، بيانا في الذكرى الـ 49 لإحراق المسجد الأقصى. وقال الحكيم في بيان تلقته ايرث نيوز “في الذكرى التاسعة والأربعين لإحراق المسجد الأقصى من قبل جهات متطرفة مدعومة من الكيان الصهيوني، نستذكر موقف المرجعية الدينية العليا آنذاك المتمثلة بزعيم الطائفة جدنا الإمام السيد محسن الحكيم […]

ظهرت المقالة الحكيم يصدر بيانا في الذكرى الـ 49 لإحراق المسجد الأقصى أولاً على ايرث نيوز.