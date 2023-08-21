2023/08/21 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن ايقاف الشرطة المجتمعية 32 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري خلال أسبوعين. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـوكالة إيرث نيوز ان “مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام وبعمليات منفصلة اوقفت (32) حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في النصف الأول من شهر آب الجاري في مختلف محافظات البلاد”. واشارت الى […]

ظهرت المقالة الداخلية: ايقاف 32 حالة ابتزاز الكتروني خلال اسبوعين أولاً على ايرث نيوز.