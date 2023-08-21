كوردستان.. غرق سائح بغدادي في عقرة والعثور على جثة امرأة عشرينية

2023/08/21 | 18:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء عقرة بمحافظة دهوك، اليوم الاثنين، بانتشال جثة شخص من أهالي بغداد قضى غرقاً، فيما تم العثور على جثة إمرأة عشرينية طافية في أحد الأنهر بقضاء رابرين.

وقال مدير الدفاع المدني في قضاء عقرة، العقيد إبراهيم فريق، في حديث لوكالة شفق نيوز إن "سائحاً يبلغ من العمر 40 عاماً فارق الحياة نتيجة الغرق في نهر كلي زنتة، الواقع شرقي عقرة".

وأضاف فريق أن "الجهات الأمنية قامت بانتشال جثمان المتوفي، وهو من أهالي العاصمة بغداد، وتم نقله إلى دائرة الطب العدلي في قضاء عقرة".

من ناحية أخرى، قال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز إن "السلطات الأمنية المحلية تمكنت من انتشال جثة امرأة عثرت عليها تطفو في مياه بحيرة دربندي رانية، والتي تقع بالقرب من إدارة رابرين".

وأضاف المصدر ان "الجثة تعود لامرأة سورية تبلغ من العمر 24 عاما، وهي تسكن في مخيم بردرش للاجئين السوريين. وأشار المصدر إلى أنه تم نقل ملف الحادثة إلى دائرة العنف الأسري للتحقيق والكشف عن ملابسات القضية".