تشكيلة الأولمبي في مواجهة نظيره السوداني مساء اليوم

2023/08/21 | 18:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن اتحاد الكرة العراقي، التشكيلة الاساسية للمنتخب الاولمبي لمواجهة نظيره السوداني في المباراة الودية التي تجري مساء اليوم الاثنين (21 آب 2023) في ملعب البصرة الدولي.

وتجري المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

والطاقم التحكيمي المكلف بقيادة المباراة يتألف من الدولي محمد سلمان واكرم علي وكرار عبد الكريم واحمد كاظم ومقيم الحكام مهدي فليح.

وسيرتدي الأولمبي العراقي في المباراة اللونَ الأبيض الكامل وحارس المرمى الأزرق، وفي المباراة الثانية الأخضر الكامل وحارس المرمى الأسود، أما المنتخبُ السوداني فسيرتدي في المباراة الأولى الأحمر الكامل وحارس مرماه الأخضر.

وتقام المباراة ضمن إطارِ تحضيرات الاولمبي العراقي للتصفيات الآسيوية.

يذكر أن الأولمبي يلعب بالمجموعة الآسيوية السادسة إلى جانبِ كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث ستنطلق التصفياتُ في الثالث من سبتمبر/أيلول المُقبل.







