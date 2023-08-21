الأعرجي: هدفنا إنهاء ملف مخيم الهول من خلال تعاون المجتمع الدولي

2023/08/21 | 19:00 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، أن العراق هدفه إنهاء ملف مخيم الهول من خلال تعاون المجتمع الدولي.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الاثنين، وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني، توم تو غندهات، والوفد المرافق له، بحضور السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيتشن"، لافتا، إلى أنه" جرى خلال اللقاء، استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب بحث تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة".وأكد الأعرجي للوفد، أن" العراق انتصر على داعش الإرهابي، لكنه يخوض معركة استخبارية لتعزيز أمنه واستقراره والحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية وتجفيف منابع الإرهاب بكل أشكالها"، مشيرا، إلى أن" العراق يمتلك خبرة ميدانية ويحتاج إلى تعزيزها بالخبرات الأكاديمية، مشددا على أهمية إبرام مذكرات التفاهم بين البلدين؛ لتعزيز قدرات وإمكانيات وزارة الداخلية، وكذلك الاستفادة في مجال الأمن السيبراني ومكافحة المخدرات".وفيما يتعلق بملف مخيم الهول السوري، أكد الأعرجي، أن" الهدف هو إنهاء هذا الملف من خلال تعاون المجتمع الدولي؛ لإزالة خطر هذا المخيم عن المنطقة".من جانبه، أعرب تو غندهات، عن" تطلع المملكة المتحدة لإبرام مذكرة تفاهم في مجال مكافحة المخدرات والإتجار بالبشر"، مؤكدا" أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق".