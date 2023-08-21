رئيس البرلمان يتلقى دعوة لزيارة صربيا

2023/08/21 | 19:00 - المصدر: واع

بغداد- واعتلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، دعوة لزيارة صربيا.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل في لقاءات منفصلة، كلاً من السفيرِ الصربي اوروش بالوف، والسفيرِ الياباني فوتوشي ماتسوموتو، والسفيرةِ الأسترالية بولا إليزابيث غانلي".وأضاف البيان، أن" اللقاءات بحثت العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين العراق وأصدقائه في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها، فضلاً عن مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".وأشار البيان إلى، أن" السفراء من جانبهم، أكدوا دعمهم للعراق وكل ما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره، كما تسلّم الحلبوسي رسالة دعوة من رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا فلاديمير اورلاك لزيارة صربيا في إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين البرلمانين".