إحباط تسلل 12 أجنبياً الى العراق وضبط مسؤول محلي نظم معاملات صرف وهمية

2023/08/21 | 19:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحبطت قوات حرس الحدود العراقية، يوم الاثنين، محاولة تسلل 12 أجنبياً إلى الأراضي العراقية.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز الفوج الاول في لواء الحدود السابع عشر ضمن قيادة حدود المنطقة السادسة تمكنت من إلقاء القبض على (4) متسللين من حملة الجنسية الأجنبية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية غربي نينوى".

كما تمكنت مفارز الفوج الثالث في لواء الحدود الاول ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى وفقاً للبيان "من ضبط (8) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة دهوك، إذ تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

في السياق، أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بضبط مسؤول في إحدى دوائر البلدية في محافظة ذي قار، على خلفية قيامه بتنظيم معاملات صرف وهمية.

الدائرة أشارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ الى قيام فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار بضبط مسؤول شعبة الحدائق في بلدية سوق الشيوخ، لتنظيمه معاملات وهمية وتحرير وصولات مزورة وصرف معاملات صيانة حدائق بموجبها، لافتة الى اشتراكه في عدة لجان في البلدية.

واضافت انه بعد اجراء التحري والتفتيش في دار المتهم التي انتقل إليها الفريق تم ضبط المبرزات الجرمية وكل ما له مساس بالجريمة، موضحة أن تم ضبط عدد من دفاتر الوصولات الفارغة تعود لعدد من المحلات والمكاتب والورش، فضلا عن نسخ مصورة من معاملات الصرف.

واوضحت انه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائية وعرضها رفقة المتهم والمبرزات الجرمية المضبوطة امام انظار قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.