العراق وبريطانيا يبحثان التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

2023/08/21 | 20:00 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم توغندهات، اليوم الاثنين، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم، وزير الدولة لشؤون الأمن البريطاني توم توغندهات".وأضاف، أنه" تم بحث التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".