متحدث حكومة كردستان يخص

2023/08/21 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

توقع المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورامي، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، وصول رواتب موظفي كردستان والتخصيصات المالية للإقليم قبل انتهاء الأسبوع الجاري، فيما وصف تخصيصات الإقليم بأنها "ليست هبة من بغداد" بل حق من حقوقه.

هورماني وفي أول تصريح لوسيلة إعلام عربية، قال لـ"بغداد اليوم" إنه "نتوقع إرسال مخصصات إقليم كردستان من الموازنة لدفع رواتب الموظفين خلال هذا الأسبوع أو إلى حد 25 من الشهر الحالي الموافق يوم الجمعة"، معللًا ذلك بأنه "الموعد المحدد لإطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية".

وأضاف أن "على بغداد الإلتزام بإرسال ميزانية إقليم كردستان، كون حكومة الإقليم التزمت التزاماً كاملاً بجميع شروط وبنود بغداد فيما يتعلق بالنفط والعائدات الأخرى غير النفطية، وفتحنا كل الأبواب لهم".

وأشار إلى أن "الحكومة الاتحادية مطالبة بإرسال رواتب الموظفين لشهري تموز وآب"، مشدداً على أن "الإقليم لا يجب معاملته كمحافظة، والمخصصات المالية هي حق من حقوق مواطني كردستان وليست هبة أو منحة من بغداد".

وكانت "بغداد اليوم" قد نشرت في وقت سابق، معلومات عن توزيع رواتب شهرين لموظفي إقليم كردستان "تموز وآب" مقابل شرط ان تشرف الحكومة الاتحادية بنفسها على توزيع رواتب موظفي الإقليم في اجراء يحصل لأول مرة منذ عام 1990.

وأرسلت الحكومة الاتحادية في الثاني من آب الجاري، مبلغ 598 مليار دينار إلى إقليم كردستان، قيمة رواتب موظفي الإقليم عن شهر حزيران الماضي، فيما لم تُرسل رواتب شهر تموز الماضي.

من جانبه، أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، لـ"بغداد اليوم" حل جميع المشاكل السياسية بين بغداد وأربيل، مشيراً الى انه لا يوجد عائق سياسي أمام إرسال تخصيصات الموازنة، كون الإقليم التزم بشروط بغداد".

وأضاف أن "ما تبقى هو إشكاليات فنية على كيفية التعامل مع عائدات الكمارك والمنافذ الحدودية والضرائب".

وأشار إلى أنه "سيتم ارسال التخصيصات المالية لرواتب الموظفين في إقليم كردستان قبل نهاية الشهر الحالي، وهناك إجراءات فنية بسيطة وبعدها سيتم إرسال كامل المستحقات المالية".