ستمهد لأردوغان.. كشف أبرز أجندة وزير الخارجية التركي في زيارته الى بغداد

2023/08/21 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم الإثنين (21 آب 2023) عن أبرز الملفات التي سيبحثها وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في زيارته بعد غد الأربعاء الى العاصمة بغداد.

وكانت الخارجية العراقية أعلنت أمس ان فيدان سيزور بغداد الأربعاء "لبحث عدة ملفات مشتركة بين البلدين".

وقال مسؤول في الخارجية العراقية، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "زيارة فيدان ستمهد للزيارة المقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العراق"، مضيفا: "من المفترض التوصل لتفاهمات قبيل الزيارة المقررة لأردوغان".

وأضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن "زيارة أردوغان ستكون ضمن جولة جديدة له بالمنطقة تشمل عدة دول، لكن حتى الآن لا يعلم التاريخ الجديد لها".

وأشار المسؤول إلى أن فيدان سيبحث ملف الأمن المتعلق بالحدود المشتركة وحزب العمال الكردستاني، على وجه التحديد، إلى جانب ملف المياه والتبادل التجاري بين البلدين"، مبينا أن "استئناف تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، سيكون المتصدر إلى جانب الملف الأمني بالمباحثات التي سيجريها وزير الخارجية التركي".

وقال إن الملف المتفق عليه بشكل كامل بين بغداد وأنقرة هو مشروع طريق التنمية الرابط بين البصرة والخليج والأراضي التركية، ويسعى البلدان إلى المضي بخطوة إنشائه سريعا.

وسيلتقي وزير الخارجية التركي نظيره العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث.

ويأتي الإعلان في ظل تضارب الأنباء بشأن تأجيل زيارة كشفت عنها بغداد نهاية الشهر الماضي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق، أو إلغائها.

وتعزز زيارة الوزير التركي احتمالات تأجيل الزيارة المقررة لحين الاتفاق على الملفات المشتركة بين البلدين.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، كشف بيان للحكومة العراقية، عن زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العاصمة بغداد، قال إنها "لعقد مباحثات"، مع المسؤولين العراقيين، دون كشف أي تفاصيل عنها وعن موعدها الرسمي.

وفي مارس/آذار الماضي أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد وزاري وأمني كبير، بحث خلالها عدة ملفات أبرزها الأمن والحدود والمياه والطاقة وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين.