ضبط عجلتين معدتين لتهريب المشتقات النفطية واعتقال أصحابها بمحافظتين

2023/08/21 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت المديرية العامة لشرطة الطاقة، اليوم الاثنين، عن ضبط عجلتين معدتين لتهريب المشتقات النفطية واعتقال أصحابها بمحافظتي بابل والديوانية. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “بتوجيه ومتابعة من قبل المدير العام اللواء الركن ظافر نظمي جمال ضبطت مفارز اللواء السادس وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة بمحافظتي بابل والديوانية عجلتين معدتين لتهريب المشتقات النفطية واعتقال […]

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