2023/08/21 | 20:10 - المصدر: ايرث نيوز

شدد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان، اليوم الاثنين، على ضرورة تنفيذ عمليات رقابية “استباقية” لمكافحة الفساد المالي والإداري. وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، استقبل بمكتبه اليوم الاثنين ، رئيس ديوان الرقابة المالية السيد (عمار صبحي المشهداني)؛ لبحث عدد من الملفات والقوانين التي تتعلق بعمل […]

ظهرت المقالة المندلاوي يشدد على ضرورة تنفيذ عمليات رقابية “استباقية” لمكافحة الفساد المالي والإداري أولاً على ايرث نيوز.