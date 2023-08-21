بعد المحترفين الأمريكيين.. الحشد يسمي علي فرحان مدرباً لفريقه السلوي

2023/08/21 | 20:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، اليوم الاثنين، تسمية المدرب علي فرحان لقيادة فريق كرة السلة للموسم المقبل 2023-2024، ويساعده ميثم كبيان.

وسبق لفرحان أن درب فريق النادي لكرة السلة قبل موسمين وقاده إلى تحقيق المركز الثالث.

وسبق للنادي أن تعاقد بالموسم السابق مع المحترفين الأمريكيين برون ويسلي وأنتوني فيرلي اللذان وقعا عقداً مع نادي الحشد الشعبي لكرة السلة لتمثيل فريقه السلوي بالموسم الاخير.