2023/08/21 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال خبراء في شؤون العائلة المالكة إن ميغان ماركل استغلت العائلة المالكة في بريطانيا لإثارة إعجاب نجوم أمريكيين مثل جورج كلوني. وذكر كاتب السيرة الملكية توم باور لصحيفة “ديلي إكسبرس يو إس” أن نجمة مسلسل “Suits” السابقة لم تكن تعتزم البقاء في المملكة المتحدة بعد زواجها من الأمير هاري، النجل الأصغر لملك بريطانيا، […]

ظهرت المقالة ميغان ماركل تقترب من نجوم هوليوود عبر “الباب الملكي” أولاً على ايرث نيوز.