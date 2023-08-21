بكين تحث مواطنيها على اللجوء للمقابر الرقمية!

2023/08/21 | 21:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

دفع ارتفاع تكاليف الجنازات وتوسع المناطق الحضرية في الصين إلى حث السلطات المواطنين على اتخاذ المدافن الرقمية مستقراً لبقايا أحبائهم بدلاً من مواقع الدفن التقليدية، حيث تسعى الحكومة الصينية إلى تقليل مساحة المقابر العامة بنسبة 70 % بحلول عام 2035، بحسب تقرير حديث من وكالة Bloomberg الأمريكية.

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وعلى الرغم من أن أغلب من يموتون في الصين في زمننا الحاضر تُحرق جثامينهم، فإن كثيراً من الناس لا يزالون يميلون إلى المدافن التقليدية. لكن توسع المناطق الحضرية، وارتفاع نسب الشيخوخة بين السكان جعلا الأراضي المتاحة للدفن في العراء قليلة وباهظة الثمن، بحسب موقع Insider الأمريكي.

المدافن الرقمية

وفي معرض التوضيح لماهية المدافن الرقمية، ذكرت "بلومبرغ" أن مقبرة "تايزيو" في بكين بها حجرات لتخزين رماد الموتى تعرض صوراً رقمية ومقاطع فيديو لهم على أبوابها.

وأوردت الوكالة، نقلاً عن شركة Beijing Jiuli Digital الصينية، أن الناس اشتروا أكثر من 500 مدفن رقمي من هذا النوع في بكين منذ بداية عام 2023.

فيما أوردت قناة CGTN الإخبارية المحلية التابعة للدولة أن بكين استعانت كذلك بما يُعرف ببرنامج "الدفن الأخضر"، الذي توفر فيه الحكومة خدمات مجانية لدفن رماد المتوفى دون ضريح ولا شاهد قبر، ويحصل الأقارب على لوحة تذكارية بها "رمز استجابة سريعة" يمكنهم مسحه ضوئياً للوصول إلى معلومات المتوفى في أي وقت. وترعى الحكومة كذلك مبادرات لحثِّ العائلات على نثر الرماد في البحر.

"جنة فوق السحاب"

بكين ليست المدينة الصينية الوحيدة التي تزايد لجوء الناس فيها إلى المدافن الرقمية. فقد ذكرت "بلومبرغ" أن شركة "فو شو يوان" افتتحت حديثاً في شنغهاي مدافن رقمية على الإنترنت، يُتاح فيها للناس أن يدفنوا أحباءهم عن بُعد. وقالت الوكالة إن المشروع، الذي يُسمى "جنة فوق السحاب" يتيح للناس إنشاء "جزر افتراضية" بصور أحبائهم، ومنشوراتهم الرقمية، وملفاتهم الصوتية.

يأتي ذلك في ظل تزايد الأحاديث عن أن الجنازات الرقمية توفر المال والمساحة، وقد أشار تقرير صادر عن شركة SunLife للتأمين على الحياة في بريطانيا، إلى أن متوسط تكلفة الجنازة في الصين يبلغ نحو 5400 دولار، وينفق الناس أكثر من 45 % من متوسط رواتبهم السنوية عليها، في حين أن الناس في الولايات المتحدة ينفقون أكثر بقليل من 12 % من رواتبهم على الجنازات، ويبلغ المتوسط العالمي لإنفاق الناس على الجنازات نحو 10 % من الرواتب.

ومع ذلك، فإن تكلفة المدافن التقليدية في العاصمة الصينية بكين يمكن أن تتجاوز هذه المبالغ بكثير. وتشير "بلومبرغ" إلى أن تكلفة الدفن الرقمي في مقبرة تايزيو في بكين وإن كانت تزيد على 7700 دولار، فإن هذا المبلغ لا يمثل عادة إلا ثلث تكلفة المدافن التقليدية في المنطقة ذاتها.

وتوفر المدافن الرقمية في المساحة أيضاً، إذ أوردت "بلومبرغ" أن المقبرة الرقمية التي تبلغ مساحتها 20 متراً مربعاً يمكن أن تسع أكثر من 150 مدفناً، أما المقبرة التقليدية ذات المساحة نفسها فلا تسع إلا 6 مدافن فقط.