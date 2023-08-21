2023/08/21 | 21:30 - المصدر: ايرث نيوز

رجل وامرآة يعرضون طفلاً رضيع للبيع مقابل ٨ ملايين دينار وخاتم ذهب ، ومفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تحبط عملية بيع الطفل ويلقون القبض على الجناة. ========================= تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية المحترم ، المتضمنة ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة المختصة في الاتجار بالبشر ، رصدت مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة […]

ظهرت المقالة مقابل 8 ملايين دينار.. احباط عملية بيع طفل والقبض على الجناة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.