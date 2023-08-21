العراق الاولمبي يفوز على ضيفه السوداني

2023/08/21 | 21:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، من تحقيق الفوز في أولى مواجهاته الودية الأربع، على نظيره السوداني 4-2 و جرت المباراة على ملعب جذع النخلة في البصرة، عند الساعة السابعة مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم منتخب العراق باربعة اهداف دون رد ، وفي الشوط الثاني سجل السودان هدفين لينتهي اللقاء بفوز الاولمبي العراقي.

وتعد هذه المباراة الودية الأولى للمنتخب الأولمبي العراقي، ضمن معسكره التدريبي في البصرة، استعدادا لتصفيات آسيا المقرر إقامتها في الكويت الشهر المقبل، والتي ستؤهل منتخبات آسيا، لأولمبياد باريس 2022.

ووقع منتخب العراق الاولمبي في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، في المجموعة السادسة إلى جانب الكويت وتيمور الشرقية ومكاو، وستقام تصفيات المجموعة في الكويت خلال الفترة من 6 إلى 12 أيلول المقبل.