مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي

2023/08/21 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بيان صحفي

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الإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة إدراج التشريعات الخدمية على جدول أعمال مجلس النواب





ناقش الإطار التنسيقي في اجتماعه الدوري رقم (167)، الاثنين، في مكتب السيد محسن المندلاوي، عددا من القضايا والملفات الخدمية والسياسية المهمة خصوصا ما يتعلق بالأوضاع العامة في العراق.





وأكد المجتمعون على ضرورة إدراج التشريعات ذات الصلة بخدمة المواطنين على جدول اعمال مجلس النواب، والعمل على إقرارها سريعا.





من جانب آخر ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية مع بقية دول العالم والاهتمام الحكومي في الانفتاح الخارجي ودوره المحوري في البعدين الاقليمي والدولي .





وجدد قادة الإطار تأكيدهم ودعمهم لجهود الحكومة لانجاح ملف الانتخابات المحلية وآليات تنفيذها.





الامانة العامة للاطار التنسيقي

الدائرة لاعلامية

بغداد ٢١-٨-٢٠٢٣