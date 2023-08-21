المنتخب الأولمبي يفوز على نظيره السوداني

2023/08/21 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حقق المنتخب الأولمبي العراقي فوزًا كبيرًا على نظيره السوداني بنتيجة (4-2) وديًا مساء اليوم الإثنين (21 آب 2023)، بملعب البصرة الدولي، ضمن تحضيرات أسود الرافدين للمشاركة بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي ستقام بالكويت.

ونجح رضا فاضل في وضع المنتخب العراقي بالمقدمة مبكرًا، بتسجيله لهدف في الدقيقة 8، بعد تمريرة متقنة من علي جاسم ليضعها فاضل بسهولة في الشباك السودانية.

وتمكن علي جاسم من إضافة الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 بعد مجهود فردي رائع.

وعاد نفس اللاعب ليعزز تقدم أسود الرافدين بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 22، بعد تعرض زميله زيدان عبد الجبار لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل المدافع السوداني عصمت عبد الحميد.

واستطاع مصطفى وليد تسجيل الهدف الرابع للأولمبي العراقي في الدقيقة 30 بعد تصويبة جميلة على يسار حارس الضيوف منجد أبو زيد.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تعرض قائد المنتخب العراقي زيد تحسين للطرد، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل قوي ضد أمجد إسماعيل.

وتمكن مجتبى فيصل من تقليص الفارق لصقور الجديان في الدقيقة 62، بعد تسديدة أرضية قوية.

وأضاف المنتخب السوداني الهدف الثاني في الدقيقة 84 بخطأ دفاعي من كاظم رعد الذي غير من اتجاه تصويبة أمجد إسماعيل.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين مساء الجمعة المقبل في نفس الملعب.