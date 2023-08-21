مقابل 8 ملايين وخاتم ذهب.. إحباط عملية بيع طفل رضيع ببغداد

2023/08/21 | 22:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وكالة الاستخبارات المختصة بالجريمة المنظمة، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، إحباط عملية بيع طفل رضيع مقابل 8 ملايين دينار وخاتم ذهب من قبل والديه، مؤكدة اعتقال الجناة.

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وقالت الوكالة في بيان تلقى "ناس"، (21 آب 2023)، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية المتضمنة ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة المختصة في الاتجار بالبشر، رصدت مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة بغداد، معلومات دقيقةه عن قيام رجل وامراة بعرض طفل رضيع للبيع مقابل 8 ملايين دينار وخاتم ذهب".

واضافت انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفل والقاء القبض على الرجل والمراة".

وأشارت الى انه "لدى التحقيق معهم تبين انهم والدا الطفل واعترفا صراحة قيامهم بعرض طفل رضيع بمبلغ 8 ملايين دينار وخاتم ذهب، مؤكدة انه "احيل الجناة الى الجهات المعنية لينالوا جزائهم العادل".