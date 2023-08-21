تصريح من وزير البيئة بشأن المساحات الملوثة بالألغام

2023/08/21 | 22:05 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الاثنين، تطهير 59% من الأراضي والمساحات الملوثة بالألغام، وفيما أشار إلى أن الموازنة المقرّة أمنت أموالاً لإزالة الألغام وتطهير الأراضي لثلاث سنوات.

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وقال ئاميدي في تصريح تابعه "ناس"، (21 آب 2023)، إن" رئيس الوزراء وحكومته يوليان اهتماماً كبيراً بموضوع البيئة بصورة عامة، ولأول مرة تدرج تخصيصات مالية للمشاريع البيئية وشؤون الألغام".



وأضاف، أن" الموازنة أقرت لثلاث سنوات وتم تأمين أموال كافية للأعوام 2023-2024-2025 داخل الموازنة لإزالة الألغام وتطهير الأراضي".



وتابع، أن" العراق قام بتطهير 59% من المساحات الملوثة بالألغام وبقيت نسبة 41% والتي تقدر بحدود أكثر من 2000 كيلومتر مربع"، مؤكداً، أن" الوزارة حريصة مع شركاء العراق الوطنيين والدوليين لتنفيذ الاستراتيجية التي تلبي الأهداف".



ولفت، إلى أن" العراق بدأ الانطلاق بمشاريع تنموية كبيرة وهو مُصر على توفير بيئة آمنة لجلب الاستثمار الداخلي والخارجي، ولدينا شركاء من وزارات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وهناك منظمات دولية تدعم جهود العراق بحسب اتفاقية العراق الدولية، ومركز جنيف يدعم فنياً ولوجستياً، وكذلك ألمانيا وكندا ودول عديدة من خلال منظمات مهتمة بالقضايا الإنسانية".



وذكر ئاميدي، أن" العراق لديه برنامج لإزالة الألغام ضمن اللجنة الوطنية العليا لإزالة الألغام والتي خولنا رئيس الوزراء برئاستها بوجود جميع الشركاء الوطنيين ومن ضمنهم إقليم كردستان".



وأشار، إلى أن" إقليم كردستان لديه مؤسسة عريقة في شؤون الألغام ولديها إنجازات كبيرة وفرق مدربة لإزالة وتطهير الأراضي منذ التسعينيات، ولدينا تنسيق مع تلك المؤسسة باعتبارها عضواً في اللجنة الوطنية للاستفادة من خبراتها".