منتخبنا الأولمبي يهزم السودان في البصرة بالإطار الودي

2023/08/21 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تغلب منتخبنا الأولمبي على نظيره السوداني بنتيجة 4-2 في الإطار الودي مساء اليوم الأثنين. وتواجه المنتخبان على أديم ملعب البصرة الدولي في إطار استعدادات الأولمبي العراقي لتصفيات آسيا. وسجل رباعية المنتخب الأولمبي كل من رضا فاضل في الدقيقة 7 وعلي جاسم هدفين في الدقيقتين 17 و22 ومصطفى وليد في الدقيقة 29. في المقابل، […]

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