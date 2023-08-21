2023/08/21 | 22:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن نادي زاخو الرياضي، تعاقده مع المدرب القطري طلال البلوشي بشكل رسمي. وذكر نادي زاخو في بيان مقتضب أن “إدارة نادي زاخو، تعاقدت مع المدرب القطري طلال البلوشي لقيادة الفريق المشارك في دوري المحترفين العراقي للموسم الكروي 2023-2024”. ووصل البلوشي إلى العراق امس الأول السبت عبر مطار أربيل الدولي وانتقل بعدها إلى مدينة […]

ظهرت المقالة رسمياً.. البلوشي أول مدرب قطري في تأريخ الدوري العراقي أولاً على ايرث نيوز.