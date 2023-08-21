تفوق خليجي في ربع نهائي البطولة العربية لكرة اليد

2023/08/21 | 22:22 - المصدر: العربي الجديد

أُسدل الستار على منافسات الدور الأول من عمر البطولة العربية لكرة اليد رجال، بعد سلسلة من المباريات، في الجولة الأخيرة بالمجموعتين الأولى والثانية.

وتأهلت أندية مضر السعودي والبنك الأهلي المصري والكويت الكويتي والحشد العراقي عن المجموعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، فيما صعد من المجموعة الثانية الزمالك المصري والهدى السعودي والعربي الكويتي ووفاق عين التوتة الجزائري.

وشهدت مباريات اليوم الأخير في المجموعة الثانية، الاثنين، فوز وفاق عين توتة الجزائري على العربي الكويتي بنتيجة (27-25)، حيث انتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الوفاق (15-14).

وفي المجموعة نفسها، حقق نادي الزمالك المصري فوزاً كبيراً وسهلاً على الشعلة اليمني (51-14)، في مباراة لم يبذل خلالها الفريق" الأبيض" مجهوداً كبيراً من أجل الفوز، وحصد نقطتين غاليتين، رفع بهما رصيده إلى 6 نقاط.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة كبيرة، حيث نجح في إنهاء الشوط الأول متقدماً (26-6) بفارق 20 هدفاً، وسط تراجع تام من جانب المنافس، إذ كان واضحاً سعي الفريق المصري للفوز، وبفارق كبير من الأهداف.

وفي المجموعة الأولى، حقق نادي البنك الأهلي المصري الفوز على الجزيرة الإماراتي بنتيجة (30-25)، بعد مباراة مثيرة كان فيها الجزيرة الأفضل في الشوط الأول، قبل أن يصنع البنك "ريمونتادا" في النصف الثاني.

وتفوق الجزيرة الإماراتي في الشوط الأول (12-11)، في المقابل نجح البنك الأهلي في الرد بقوة خلال الشوط الثاني، وحقق الفوز (30-25)، ليرفع رصيده من النقاط إلى 7 نقاط في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، في المقابل تلقى الجزيرة الإماراتي الخسارة الرابعة توالياً في البطولة، وودّع المنافسات من الدور الأول.

وفاز فريق الكويت الكويتي على الحشد العراقي (43- 26)، بعد لقاء تفوق خلاله الكويت بشكل كامل في أرض الملعب، لينهي الشوط الأول (26-12)، ثم واصل التفوق في النصف الثاني، ليخرج فائزاً في المواجهة، ويحجز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، مقابل نقطتين للحشد العراقي في المركز الرابع.