2023/08/21 | 22:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسببت مشادة كلامية بين قريبين اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى مشاجرة استخدم فيها السلاح الخفيف كلاشنكوف.

وأبلغ المصدر أن المشاجرة التي اندلعت في مدينة الصدر قطاع 26 أسفرت عن إصابة احدهما بجروح خطيرة، واثناء المشاجرة حضرت شقيقة المصاب حيث قام الطرف الأول بتسديد 4 رصاصات نحوها استقرت بمناطق متفرقة من الجسم وفارقت الحياة على الفور.

وأشار المصدر؛ إلى أن الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.