ذي قار.. شاب ينهي حياته بواسطة

2023/08/21 | 22:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بانتحار شاب بواسطة "حبل" في وقت حكم القضاء بالسجن 6 سنوات على شخص عرض رشوة على موظف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً يبلغ من العمر 20 عاماً يعمل طالباً جامعياً أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل غرفة النوم بمنزله في منطقة الشموخ وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

ولفت إلى ان "أسباب الانتحار مجهولة، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

في السياق، أشار المصدر إلى أن "محكمة جنايات ذي قار تحكم بالسجن لمدة 6 سنوات ضد احد المواطنين لقيامه بـ(عرض رشوة) على احد الموظفين في مديرية بلدية الناصرية".

وتابع أن "القرار صدر استناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 160 لسنة 1983".