وديا.. الأولمبي يفوز على نظيره السوداني برباعية

2023/08/21 | 22:45 - المصدر: واع

بغداد- واعحقق المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، فوزا كبيرا على نظيره السوداني بأربعة أهداف مقابل هدفين.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن" المنتخب الأولمبي لكرة القدم حقق فوزا كبيرا على نظيره السوداني بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب جذع النخلة في البصرة".وأضاف، أن" المباراة تأتي ضمن معسكر المنتخب التدريبي في البصرة، استعدادا لتصفيات آسيا المقرر إقامتها في الكويت الشهر المقبل، والتي ستؤهل منتخبات آسيا لأولمبياد باريس 2022".