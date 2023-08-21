رئيس الوزراء: نؤكد بذل كل الجهود لإنصاف ضحايا الإرهاب وتحقيق العدالة لهم

2023/08/21 | 22:55 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بذل كل الجهود لإنصاف ضحايا الإرهاب وتحقيق العدالة لهم.وقال السوداني في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "في اليوم الدوليّ لضحايا الإرهاب، نؤكد بذل كل الجهود لإنصافهم وتحقيق العدالة لهم، وتستمرّ قوّاتنا بملاحقة فلول هذه الآفة".وأضاف: " فقد قاتل العراقيون الإرهاب نيابةً عن العالم، وحققوا النصر والاستقرار، والعالم اليوم أمام استحقاق مهمّ لردع المحرّضين على الإرهاب والممولين له، أينما كانوا."