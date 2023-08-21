إزالة الستار عن سبب فشل مهمة ’لونا 25’ إلى القمر

2023/08/21 | 22:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية، يوري بوريسوف، أن حادث المركبة "لونا-25" وقع بسبب التشغيل غير الطبيعي للمحرك.

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وقال بوريسوف، على قناة "روسيا 24" التلفزيونية إن حادث "لونا 25، وقع بسبب عطل في المحرك، ولم يتم إيقاف تشغيل المحرك بشكل طبيعي، وفقا لمخطط التسلسل.. ولكن وفقا للوقت المحدد، كان يعمل لمدة 127 ثانية بدلا من 84 ثانية المخطط لها، وهذا هو السبب الرئيسي للحادث".

كما أكد أن "روسيا تحتاج بكل تأكيد للمشاركة في السباق نحو القمر، ولا ينبغي تقليص البرامج المخصصة لذلك".

وتعرضت مركبة "لونا-25" الروسية خلال مهمتها إلى القمر، لحادثة "غير عادية"، الأمر الذي حال دون انتقالها إلى مستوى المدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" عن تحطم "لونا 25" إثر اصطدامها بسطح القمر، بعد أن انحرفت عن مدار القمر المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر. كما أوضحت أنه في 19 أغسطس تم دفع المحطة للانتقال إلى مدار قبل الهبوط، وفي حوالي الساعة 14:57 انقطع الاتصال بالمحطة.

المصدر: نوفوستي