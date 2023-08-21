بضمنها العلاقات مع دول العالم.. حزمة ملفات على طاولة اجتماع الإطار التنسيقي

2023/08/21 | 22:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على ضرورة إدراج التشريعات الخدمية على جدول أعمال مجلس النواب.

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وقالت الأمانة العامة للإطار التنسيقي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2023) إن "الإطار التنسيقي ناقش في اجتماعه الدوري رقم (167)، في مكتب محسن المندلاوي، عددا من القضايا والملفات الخدمية والسياسية المهمة خصوصا ما يتعلق بالأوضاع العامة في العراق".

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، على" ضرورة إدراج التشريعات ذات الصلة بخدمة المواطنين على جدول اعمال مجلس النواب، والعمل على إقرارها سريعا".

وأضاف البيان، أن" الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية مع بقية دول العالم والاهتمام الحكومي في الانفتاح الخارجي ودوره المحوري في البعدين الإقليمي والدولي".

وتابع، أن" قادة الإطار جددوا تأكيدهم ودعمهم لجهود الحكومة لإنجاح ملف الانتخابات المحلية وآليات تنفيذها".