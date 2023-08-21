’لدى رجل أعمال متوفي’.. معلومات جديدة حول إعادة معدات مصفى بيجي

2023/08/21 | 22:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

كشف رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي، الإثنين، معلومات جديدة حول معدات مصفى بيجي.

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وقال الحلبوسي في تصريح لموقع "كردستان 24" تابعه "ناس"، (21 آب 2023)، إن "معدات مصفى بيجي اشتراها رجل أعمال، وبعد وفاة رجل الأعمال، أعادت الأسرة المعدات إلى الدولة".

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان والأحزاب السياسية لم تكن على علم بهذه القضية وأن رجل الأعمال اشترى المعدات بأمواله الخاصة".

وبين الحلبوسي أن "شقيق الشخص الذي اشترى معدات مصفاة الباجي اتصل بنا وجاء إلينا. ومن اشترى المعدات أوصى بإعادة المعدات إلى الدولة".

وأشار إلى أن "حكومة اقليم كردستان والاحزاب السياسية لم تكن على علم بهذه المسألة ، حيث تم تخزين المعدات في عدة مستودعات حول أربيل، وقال الشخص الذي أعاد المعدات انه لا علاقة له بالأحزاب".