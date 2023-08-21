منظمة الأرصاد الجوية: الوضع الطبيعي الجديد للمناخ لا يشكل مفاجآت

2023/08/21 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن الوضع الطبيعي الجديد للمناخ لايشكل مفاجآت.وقال ألفارو سيلفا خبير المناخ في المنظمة، إن “هذا هو الوضع الطبيعي الجديد ولا يشكل مفاجأة لقد زاد تواتر وشدة العديد من الظواهر المتطرفة مثل موجات الحر وهطول الأمطار الغزيرة في العقود الأخيرة”.وبين أن “هناك ثقة كبيرة في أن تغير المناخ الذي […]

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