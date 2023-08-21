مشاجرة عائلية تتسبب بمقتل امرأة واصابة شقيقها في بغداد

2023/08/21 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بحدوث مشاجرة عائلية تسببت بمقتل امرأة واصابة شقيقها في بغداد. وذكر المصدر لايرث نيوز ان “مشادة كلامية بين نسابة اثنين لم تعرف اسبابها تطورت الى مشاجرة استخدم فيها السلاح الخفيف كلاشنكوف ما اسفر عن اصابة احدهم بجروح خطيرة”.واضاف المصدر انه “اثناء المشاجرة حضرت شقيقة المصاب حيث قام الطرف […]

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