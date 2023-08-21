القبض على 14 متهماً وفق أحكام قانونية مختلفة في بغداد

2023/08/21 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 14 متهماً وفق أحكام قانونية مختلفة في العاصمة بغداد. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “قطعات الفرقة الأولى بإسناد مفارز الجهد الاستخباري ، تمكنت من إلقاء القبض على 13 متهم بمواد قانونية مختلفة ، تَنوّعتْ بين (المشاجرة ، حيازة أسلحة غير مرخصة ، […]

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