السوداني يؤكد بذل كل الجهود لإنصاف ضحايا الارهاب وتحقيق العدالة لهم

2023/08/21 | 23:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بذل كل الجهود لإنصاف ضحايا الإرهاب وتحقيق العدالة لهم. وقال السوداني في تغريدة له تابعتها ايرث نيوز، “في اليوم الدوليّ لضحايا الإرهاب، نؤكد بذل كل الجهود لإنصافهم وتحقيق العدالة لهم، وتستمرّ قوّاتنا بملاحقة فلول هذه الآفة”.وأضاف: ” فقد قاتل العراقيون الإرهاب نيابةً عن العالم، […]

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