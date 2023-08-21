وزير الداخلية يوجه بتكثيف الجهود لمنع الرشوة والاستغلال الوظيفي

2023/08/21 | 23:35 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بضرورة تكثيف الجهود لمنع الرشوة ومراقبة السلوك والاستغلال الوظيفي .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً ضم مدير عام أمن الأفراد ومديري جانبي الكرخ والرصافة، فضلاً عن مدراء الشؤون في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية".وأكد الشمري، بحسب البيان، على أهمية ودور الإصلاح في مفاصل وتشكيلات الوزارة وتقويم السلوك، موجها بضرورة العمل على تكثيف الجهود ومنع الرشوة ومراقبة السلوك والاستغلال الوظيفي، وإعطاء كل ذي حق حقه من خلال المتابعة والتوجيه.وتابع البيان، ان "الوزير استمع الى شرح موجز عن أهم الواجبات التي تقوم بها هذه المديرية، موجهاً بجملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل وتعزيز الدور الرقابي بما يخدم المنتسبين والمواطنين على حد سواء".