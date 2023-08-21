شرطة الطاقة تضبط عجلتين معدتين لتهريب المشتقات النفطية في محافظتين

2023/08/21 | 23:35 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، ضبط عجلتين معدتين لتهريب المشتقات النفطية القبض على حائزيهما في محافظتي بابل والديوانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مفارز اللواء السادس وبالتنسيق مع استخبارات شرطة الطاقة بمحافظتي بابل والديوانية تمكنت من ضبط عجلتين معدتين لتهريب المشتقات النفطية، كما تم إلقاء القبض على حائزيهما لوجود مخالفات عدة".وأضاف، انه "تم حجز العجلتين وإيداع سائقيهما التوقيف تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما."