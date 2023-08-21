مهندس بكهرباء الأعظمية يمنع متطوعين من المساعدة ويتشاجر معهم

2023/08/21 | 23:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شكا عدد من الشباب المتطوعين من منع مهندس بدائرة كهرباء منطقة الأعظمية في بغداد، مشاركتهم في صيانة الشبكة المتهالكة للكهرباء بالمنطقة.

وبحسب المتطوعين لـ"بغداد اليوم"، انهم بادروا لمساعدة منتسبي الكهرباء بالصيانة لكن المهندس في الدائرة ويدعى (غيث) منعهم من ذلك بشكل مفاجئ وعدم التدخل.

وناشد المتطوعون وزارة الكهرباء، بالسماح لهم في المساهمة والمشاركة دعما لجهود صيانة واصلاح الشبكات المتهالكة للطاقة وتأثيرها على الانقطاع للكهرباء في منطقتهم.