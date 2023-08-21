’أول الغيث قطرة’.. منخفض جوي وكتلة معتدلة في طريقهما نحو العراق

2023/08/21 | 23:51 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تشير آخر التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى أن منخفضاً جوياً في طريقه نحو العراق.

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وقال الراصد الجوي واثق السلامي في إيضاخ مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2023)، "أول الغيث قطرة.. منخفض جوي متوقع نهاية الشهر ترافقه كتلة معتدلة الحرارة".

من جانبه بين الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة تابعها "ناس"، أن "الشعور بالحرارة يكون عاليا لغاية نهاية الأسبوع الحالي، وبداية الأسبوع المقبل انخفاض درجات الحرارة تدريجيا".