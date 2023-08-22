2023/08/22 | 00:20 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت دراسة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن احتمال تعزيز الذكاء الاصطناعي للوظائف أكبر من احتمال تدميره لها، في ظل القلق المتزايد حيال التأثير المحتمل للتكنولوجيا. واعتُبر إطلاق منصة “تشات جي بي تي” للذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على التعامل مع مهام معقّدة بناء على الأوامر، لحظة فاصلة في مجال التكنولوجيا تنذر بتحولات قد تكون جذرية […]

ظهرت المقالة دراسة أممية ترى تأثيرًا إيجابيًا للذكاء الاصطناعي على الوظائف أولاً على ايرث نيوز.