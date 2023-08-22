الإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة إدراج التشريعات الخدمية على جدول أعمال البرلمان

2023/08/22 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، على ضرورة إدراج التشريعات الخدمية على جدول أعمال البرلمان، مجددا دعمه لجهود الحكومة لانجاح ملف الانتخابات المحلية وآليات تنفيذها. وذكرت الإمانة العامة للإطار في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “الإطار التنسيقي يؤكد على ضرورة إدراج التشريعات الخدمية على جدول أعمال مجلس النواب”.وأضافت، أن “الإطار التنسيقي في اجتماعه الدوري رقم (167)، الاثنين، […]

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