2023/08/22 | 02:20 - المصدر: ايرث نيوز

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة في استخدام الروبوت لزراعة شرائح التخطيط الكهربائي داخل مخ مريض يعاني من الصرع العنيد غير المستجيب للعلاجات التقليدية. وتمت زراعة هذه الشرائح بهدف تحديد مناطق البؤر الصرعية في الدماغ، لاستئصالها لاحقا، وذلك في إجراء طبي حديث ينفذ لأول مرة في الشرق الأوسط. وحسب ما أوضحته وكالة أنباء […]

ظهرت المقالة لأول مرة في الشرق الأوسط.. مستشفى سعودي يزرع شرائح داخل المخ أولاً على ايرث نيوز.