نجم ارسال الجديد: علينا إظهار الشخصية وكسب النقاط الثلاث

2023/08/22 | 08:40 - المصدر: واع

متابعة - واع

علق لاعب وسط آرسنال، ديكلان رايس، على الانتصار الشاق الذي حققه فريقه أمام مضيفه كريستال بالاس (1-0) في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رايس في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "تنظر إلى الساعة وتجد أنه متبقي (20) دقيقة (بعد طرد تومياسو) أمام فريق شاب وذلك أمر صعب، وإذا أردت أن تبقى في القمة حتى نهاية الموسم، فعليك إظهار الشخصية والخروج بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "شعرنا بالراحة بتجاوز تلك الـ(20) دقيقة، نعرف صعوبة ملعب سيلهرست بارك، سيطرنا على المباراة تماماً حتى لحظة الطرد، وبعدها قدمنا كل شيء لحصد النقاط الثلاث".

وعن إهدار الوقت، علق رايس: "في بداية الموسم كان هناك اجتماع مع الحكام، وشرحوا لنا القوانين الجديدة، نعرف أنه إذا أهدرنا الوقت، فسنتلقى البطاقة الصفراء، ولكن الوقت بدل الضائع قد يكون محبطاً في النهاية".

وبالنظر إلى دوره مع آرسنال أوضح: "في مباراة نوتنجهام فورست اعتمدنا على أسلوب "دايموند"، واليوم كنت الارتكاز الوحيد وتراجعت للخلف، تعلمت الكثير في آخر (4) أسابيع، أتعلم كيف نلعب كفريق واختبر نفسي".

وأتم: "أرغب بشدة في التعلم، وأريد أن أثبت خطأ وجهة نظر الجماهير، وأن ألعب في أعلى مستوى".

يشار إلى أن آرسنال حصد (6) نقاط من أول مباراتين بالبريميرليج، ويرغب في المنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم بعدما فقده في الأمتار الأخيرة خلال الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي.





المصدر : كورة