الصحة تعلن الموقف في العراق بشأن متحور ’آيريس’ حتى الآن

2023/08/22 | 09:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة خلو العراق من المتحور الجديد لكورونا المسمى (آيريس)، لكنها لم تستبعد دخوله إلى البلاد، بينما دعت الفئات ذات الاختطار العالي وكبار السن إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (22 آب 2023)، إن حدوث طفرات جينية بمتحورات كورونا أمر طبيعي، مبينا أن الوزارة حذرت من ظهور سلالات جديدة ومتعاقبة ربما تكون أقل أو أكثر خطورة من السلالات السابقة.

وأكد أن العراق لم يسجل حتى الآن بشكل رسمي أي إصابة في عموم المحافظات بالمتحور"اي جي 5" ويدعى "آيريس"، ومن الممكن ظهور إصابات كما ظهرت في بلدان العالم، داعيا كبار السن وذوي الاختطار العالي وأصحاب الأمراض المزمنة والاعتلالات المناعية بشكل عام إلى الالتزام بالإرشادات وتعليمات الوقاية.

وأضاف البدر أن متحورات الانفلونزا الموسمية قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة والإصابة بالمتحور، ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والمواظبة على غسل اليدين ، وتجنب المناطق المزدحمة.

وأشار إلى أن الوزارة لديها إمكانيات في حالة ظهور الإصابات وكيفية التعامل معها وتشخيصها من خلال مختبر الصحة العامة المركزي التابع إلى دائرة الصحة العامة.

وذكر البدر أنه عند إصابة أي شخص بالمتحور الجديد لا تكون هناك عدوى أو إصابة شديدة، لأن أغلب المواطنين ممن تلقوا اللقاحات أو أصيبوا بفيروس كورونا سابقا، أصبحت لديهم مناعة كافية ضد المتحورات.

وتابع أن الوزارة ومنظمة الصحة العالمية ستتخذان الإجراءات المناسبة عند ظهور أي مستجدات خطيرة والإعلان عنها، مع الاستمرار في تحديث المعلومات والقدرات التشخيصية والعلاجية.