طقس العراق: أجواء حارّة خلال اليومين المقبلين يعقبها انخفاض بمقدار 5 درجات

2023/08/22 | 09:01 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تشير توقعات الطقس، الثلاثاء، إلى أجواء حارة خلال اليومين المقبلين، وبوادر انخفاض قليل في درجات الحرارة نهاية الأسبوع.

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ولخص الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة تابعها "ناس"، (22 آب 2023)، التوقعات يما يأتي:

1- اجواء حارة جدا رطبة في مناطق الجنوب ودرجات الحرارة المتوقعة خلال نهار غد الثلاثاء كما يلي:

المنطقة الشمالية 41 إلى 46

المنطقة الوسطى 47 إلى 49

المنطقة الجنوبية 48 إلى 49

الفرات الأوسط 48 إلى 49

المنطقة الغربية 43 إلى 44

2- الرياح جنوبية شرقية رطبة في مناطق الجنوب وشمالية غربية في باقي مدن البلاد تتحول تدريجياً فيما بعد إلى شمالية غربية تكون نشطة السرعة خلال يوم الخميس.

3- تنتهي الأجواء الرطبة تدريجياً بعد ظهر غدا الثلاثاء في مناطق الجنوب لتنتهي كليا يوم الأربعاء.

4- اجواء حارة جدا خلال أيام الأربعاء والخميس ودرجات الحرارة تقترب من 51 جنوبا و50 في مناطق الوسط والفرات الأوسط و47 في مناطق الشمال.

5- تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة والسبت المقبل تدريجياً بمقدار خمس درجات تقريباً عن الايام السابقة لتصل إلى 46 جنوبا و43 في مناطق الوسط و42 في مناطق الشمال.