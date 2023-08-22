متصفح Chrome يحصل على ميزات أمان جديدة

2023/08/22 | 09:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت غوغل أن متصفح Chrome سيحصل على ميزات جديدة ستعزز حماية بيانات المستخدمين وأجهزتهم. وتبعا للمعلومات التي أوردتها غوغل في صفحاتها الرسمية فإن النسخة القادمة (117) من متصفح Chrome ستحصل على ميزات تساعد على تعقب “الإضافات الخبيثة” في المواقع والصفحات الإلكترونية التي قد يستعملها مستخدم الإنترنت. ومع تفعيل الميزة الجديدة سيظهر Chrome للمستخدم […]

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