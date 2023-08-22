بينها ذئاب وأرانب.. نفوق أكثر من 15 حيوانا برياً في دهوك بتسميم مياه أحد الأنهر (فيديو)

2023/08/22 | 09:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قوات البيشمركة لحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، نفوق أكثر من 15 حيواناً برياً بسبب قيام مجهولين بتسميم مياه أحد الأنهر في محافظة دهوك، فيما لفتت إلى إنقاذ عدد آخر من الحيوانات تعرضت للتسمم أيضاً.

وقال المقدم رمضان سياري وهو مسؤول في قوات البيشمركة لحماية البيئة في محافظة دهوك، لوكالة شفق نيوز إنه "تم نفوق أكثر من 15 حيواناً برياً في منطقة وادي بيدول السياحية التابعة لناحية اتروش شمال شرق محافظة دهوك، نتيجة تسميم مياه نهر الوادي من قِبَل أشخاص مجهولين".

وأضاف الضابط في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "عدداً من السياح ابلغونا بوجود عدد من الحيوانات الميتة على ضفاف النهر، لذلك، قمنا بالاستجابة الفورية وانتقلنا إلى موقع الحادث، وشاهدنا الحيوانات البرية وقد فارقت الحياة وتشمل ذئاباً وثعالب وأرانب".

وتابع المقدم رمضان، ان "قواته تمكنت من إنقاذ بعض الحيوانات الأخرى بعد تدخل مختصين في هذا المجال"، مبينا ان "سبب النفوق يعود إلى تسميم مياه النهر من قِبَل أشخاص غير معروفين، حيث تم تلويث المياه بمواد سامة بحجة اصطياد السمك".

وأشار إلى "أهمية حماية البيئة والحياة البرية"، داعياً إلى "زيادة الجهود المبذولة لمنع مثل هذه الأحداث المأساوية وأهمية التعاون المشترك بين الجمهور والسلطات المحلية للكشف عن المتسببين في هذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة".