انخفاض أسعار النفط عالمياً مع توقعات عودة العراق الى التصدير عبر تركيا

2023/08/22 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023) مع ترقب السوق لمعرفة ما إذا كانت الصادرات العراقية عبر ميناء جيهان التركي ستُستأنف مما قد يخفف من شح المعروض الناجم عن تخفيضات تحالف أوبك+، في حين لا يزال الاقتصاد الصيني المتعثر يلقي بظلاله على توقعات الطلب العالمي.

وسجل خام برنت انخفاضاً بحول ثمانية سنتات إلى 84.38 دولارا للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 80.65 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0241 بتوقيت جرينتش.

وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي ينتهي أجله في سبتمبر/أيلول 8 سنتات إلى 80.04 دولارًا للبرميل.

ووصل وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في وقت سابق، إلى العاصمة التركية أنقرة لبحث عدة قضايا من بينها استئناف صادرات النفط عبر مرفأ جيهان النفطي.

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب إقليم كردستان وتركيا في 25 مارس/آذار بعد حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

ويمكن أن يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في تخفيف أزمة إمدادات الخام عالي الكبريت مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) بتمديد تخفيضات الإنتاج وتعميقها.



